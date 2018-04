Özden Örnek'in oğlu Tolga Örnek'ten 2005 yılında babasına yazdığı duygu dolu mektup: O hem başarılı bir asker hem de sevgi dolu bir babaydı

Balyoz kumpası mağduru Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Özden Örnek'in oğlu Tolga Örnek'in 2005 yılında Emekli olan babasına yazdığı bir mektup ortaya çıktı. Mektupta Özden Örnek'in başarılı bir asker ve aynı zamanda sevgi dolu iyi bir baba olduğunu gösteren ifadeler okuyanları duygulandırdı.



İşte o mektup:

5 Ağustos, 2005

Afyon

Canım Babacım,

Herhalde emekli olduğunda benden böyle bir mektup alacağını herkesten önce sen tahmin etmişindir. Sana söylemek istediğim o kadar çok şey, seninle paylaşmak istediğim o kadar çok duygum var ki, bu mektubu bir anlamda hem kendim hem senin için yazıyorum.

Dün emekliliğin kesinleşti. Hayatında artık çok yeni ve farklı bir dönemin başladığı ve tam 48 senelik bir hayat tarzına artık son noktayı koyduğun gündü dün. Seninle birlikte bizim de hayatımızda çok ama çok önemli bir evre artık tamamlanmış oluyor. Biz herşeyimizi sana ve bahriyeye borçluyuz o nedenle senin emekliliğin bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Ben kendi adıma sevinci ve hüznü bir arada yaşıyorum. Sevinçliyim çünkü mesleğini zirvede noktalıyorsun; hüzünlüyüm çünkü artık seni bahriye üniforması içinde göremeyeceğim. Sana ne kadar yakışıyordu o üniforma; ne kadar gururla ve ne kadar zerafetle taşıdın üniformanı. Seninle ilgili en güzel anılarım, en gururlu günlerimde hep o üniforma var. Geçen haftaki gemi indirme töreninde bile sana uzaktan bakarken gururdan içim titredi. Her üniformandan birer takım istedim çünkü o anılarla bağlantımı sağlamlaştırmak istedim. Belki şimdi annemde sen de neden o elbiselerde bu kadar ısrar ettiğimi anlarsınız.

Babacım; bizim için ne kadar önemli ve ne kadar özel olduğunu biliyorsun. Hayatımızda attığımız her adımda sana layık olmaya sana laf getirmemeye çalıştık. Beş yaşından beri “Sizin babanız bir gün Deniz Kuvvetleri Komutanı olacak. Ona göre davranın.” sözleriyle büyümenin ne kadar zor olduğunu takdir edersin. Ama sonunda oldun. Bazen beni hiç tanımayan insanların ağazından senin gelmiş geçmiş en iyi kuvvet komutanı olduğunu duymak; hakkında söylenen övgü dolu sözleri işitmek bir evlat olarak beni nasıl duygulandırıyor, beni nasıl mutlu ediyor bilemezsin. Dediğim gibi; gittiğim her yerde herkes seni bir subay olarak, bir komutan olarak takdir ediyor ve başarılarını anlatıyor bize. Ama seni yakından tanımayanlar bunları yaparken ne kadar iyi, ne kadar sevecen bir baba ve koca olduğunu bilmiyorlar. Bence senin asıl takdir edilmesi gereken yönün bu: mesleğinde zirveye çıkarken bir aile babası olarak da olabilecek en iyisi oldun. Bize annemle beraber olağanüstü mutlu bir hayat sundunuz. Çocukluğumda her soruma yorulmadan cevap verdiğini; Amerika’dayken ağır görevine rağmen geceleri bana İngilizce çalıştırdığını; ben lise birdeyken seyirden dönüp bana sabah dörde kadar matematik dersi verdiğini; “Atatürk” filmini yaparken Suriye’yle savaşa girmek üzereyken bile toplantıdan çıkıp bana yardım ettiğini; “Hititler” de seyirdeyken bile acımı paylaşacak zamanı yarattığını ve daha sonra omuzunda ağlamama izin verdiğini; “Gelibolu” da görevinin politik konumuna rağmen beni herkesten önce savunduğunu nasıl unuturum. Hayatın ve mesleğin ne kadar zor dönemlerden geçse de bizi herşeyin üstünde tuttuğunu nasıl unuturum. Mesleğini zirvede tamamlayan çok insan var ama senin gibi hem mesleğinde hem de aile yaşantısında başarılı olan insan yok denecek kadar az. Asıl bence bununla gurur duyman gerekiyor. Bir gün baba olduğumda senin yaptığın babalığın onda birini yapabilirsem ne mutlu bana.

Canım babacım; dediğim gibi artık önünde çok yeni bir hayat var. Bugüne kadar sen bize destek oldun ve sen bizim sorumluluğumuzu taşıdın. Artık sıra bizde; bundan sonra artık sen bizim sorumluluğumuzsun ve artık biz sana destek olacağız. Müsade et de bize sağladığın inanılmaz hayat karşılığında en azından bunu yapalım. Çünkü sen herşeyin en iyisini hak eden bir insansın.

Yeni yaşamınızın hem sana hem de anneme sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle,

Sonsuz Sevgilerimle,

Oğlun, Tolga