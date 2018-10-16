MKE Ankaragücü ile Amed Sportif Faaliyetler Kulübü arasında 24 Nisan 2016'da oynanan futbol maçı sırasında protokol tribününde çıkan olaylarla ilgili dava açıldı.

MKE Ankaragücü ile Amed Sportif Faaliyetler Kulübü arasında 24 Nisan 2016'da oynanan futbol maçı sırasında protokol tribününde çıkan olaylarla ilgili soruşturma tamamlandı.



MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'in de aralarında bulunduğu kulübün 12 yönetici ve taraftarı ile Amed Sportif Faaliyetler Kulübü yöneticisi hakkında "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından dava açıldı.



Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen'in hazırladığı iddianamede, 19 Mayıs Stadyumu'ndaki PTT 2. Lig Kırmızı Grup futbol maçının sonlarına doğru konuk takımın ikinci golü attığı, şeref tribünündeki bazı taraftarların sevinç gösterisinde bulunduğu belirtildi.



Buna, aynı yerdeki MKE Ankaragücü Kulübünün yönetici ve taraftarlarının tepki gösterdiği kaydedilen iddianamede, büyüyen olayların polis takviyesiyle bastırıldığı, konuk takımın yöneticilerinin güvenli yere alındığı, bu sırada bir emniyet görevlisinin hafif yaralandığı ifade edildi.



İddianamede, olaylarda Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen'in vücudunda kemik kırığı, diğer kulüp yönetici ve taraftarları Ekrem Yeşil, Nesih Aktepe ve Soran Haldi Mızrak ile MKE Ankaragücü Kulübünden İmdat Biçer'in ise basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde hafif yaralandıkları anlatıldı.



Biçer'in, Mızrak tarafından yaralandığı ve kendisine küfür edildiği bildirilen iddianamede, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü yönetici ve taraftarlarının ise Ankaragüçlü şüphelilerin tamamı tarafından darbedildiği ayrıca kendilerine hakaret ve tehditte bulunulduğu bildirildi.



Savcı Türközmen, Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden Mızrak'ın "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 7 ay 15 günden 2 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Ankaragücü Kulübü yönetici ve taraftarı şüphelilerin "kemik kırığına yol açacak şekilde kasten yaralama" ve yaralanan polis memuru dolayısıyla "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçundan birer kez cezalandırılmasını isteyen Türközmen, aynı şüphelilerin diğer 4 şikayetçiye yönelik "kasten yaralama" suçundan 4'er kez ve 6 kişiye yönelik "tehdit" ve "alenen hakaret" suçlarından 6'şar kez olmak üzere toplamda 7 yıl 7'şer aydan 36'şar yıla kadar mahkumiyetlerini talep etti.



Dava Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.