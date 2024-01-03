O Mesaja Dikkat Edin! İBB adına E-Devletten Dolandırıyorlar! Dolandırıcıların Oyunu Açığa Çıktı! Binlerce Kişiye Mesaj Gönderdiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına binlerce vatandaşa e-devlet kullanıcı adıyla mesaj gönderildiği ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına gönderilen bu mesajın açığa çıkmasıyla dolandırıcıların oyunu açığa çıktı.

O Mesaja Dikkat Edin! İBB adına E-Devletten Dolandırıyorlar! Dolandırıcıların Oyunu Açığa Çıktı! Binlerce Kişiye Mesaj Gönderdiler
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Dün akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına çok sayıda İstanbulluya mesaj iletildi. Mesajda e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldığı belirtilen mesaja dair İBB ve İletişim Başkanlığı uyardı.  

"İBBMEZDAIBS" kullanıcı adıyla binlerce İstanbulluya “e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır” mesajı gönderildi. İstanbullular internette gönderilen mesajı arattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) de binlerce ileti ve telefon gitti. İBB bazı telefonlara gelen mesajlarla ilgili açıklama yaptı ve bu mesajlarla ilgili hiçbir işlem yapılmaması konusunda uyardı.

Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz.

Dolandırıcıların gönderdiği mesaj ise şu şekilde:

e-Devlet Kapısı şifreniz ile giris yapilmistir. Sizlere ait degilse lutfen kontrol ediniz. https://bitly.ae/trgov B003

O Mesaja Dikkat Edin! İBB adına E-Devletten Dolandırıyorlar! Dolandırıcıların Oyunu Açığa Çıktı! Binlerce Kişiye Mesaj Gönderdiler - Resim : 1

 İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA KONUYA DAİR AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Mesajın amacının dolandırıcılık olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

Bazı cep telefonlarına gelen, 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz' şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır. Kısa mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz.
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