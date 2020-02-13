Diyarbakır ve Batman kırsalında 10 Şubat'ta Kapan-6 operasyonu için düğmeye basıldı. Dört koldan operasyon yürütülüyor.

PKK'lılara gizleneceği yer bırakmamak için arazi didik didik aranıyor. Operasyonda 10 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

Çeşitli noktalara gizlenilmiş, 4 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 25 gram civa,18 av tüfeği fişeği, 830 kilogram esrar ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

1 hafta önce PKK'nın sözde Serhat eyaleti Karayazı grup sorumlusu Ömer Oran etkisiz hale getirilmişti. O operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Teröristi yakalamak için 3 ay süren titiz çalışma yapıldı. Karayazı ilçesine bağlı bir kırsal mahallede saklandığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

Jandarma ve polis özel hareket ekipleri, adrese yönlendirildi. Hava sıcaklığının eksilerde olduğu ve görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü bölgeye giden ekipler, evin etrafını sardı.

Teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren terörist kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Başarılı operasyonlar Bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeyi de hızlandırdı.

Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından 3 PKK'lı daha kaçtı.

Terör örgütünden kaçan PKK'lılar, Şırnak/Silopi ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarına teslim oldu.



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