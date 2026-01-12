O paylaşım başına dert olmuştu: Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Sosyal medya ünlüsü Furkan Bölükbaşı, yaklaşık iki aydır sürdürdüğü tutukluluk halinin ardından tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde 11 Kasım tarihinde tutuklanan Bölükbaşı, cezaevinden çıktı.

Bölükbaşı hakkında, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerindeki bir paylaşımı gerekçe gösterilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen harekete geçilmişti. Savcılık, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı (tehdit)" suçlamasıyla soruşturma başlatmış, ardından gözaltına alınan Bölükbaşı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SİLİNEN "MENDERES" PAYLAŞIMI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturmaya konu olan olay, Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir paylaşımı alıntılamasıyla başladı. Bölükbaşı, kısa sürede viral olan ve sonrasında sildiği paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Menderes’in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir."

Tepkilerin ardından söz konusu paylaşımı kaldıran Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın namaz kıldığı bir fotoğrafı paylaşarak yeni bir açıklama yapmıştı. Bölükbaşı, tutuklanmadan önceki savunma niteliğindeki paylaşımında şu sözlere yer vermişti:

"Her ne kadar bazen kendi penceremizden eleştirilerimiz olsa da Cumhurbaşkanımıza yönelik herhangi bir tehlike ihtimali ortaya çıktığında kanımızla canımızla yanında durur, gerekirse onu korumak için kendimizi feda ederiz. Biz onun sadık ve cesur Müslüman kardeşleriyiz."