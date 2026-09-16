O paylaşımlar sonrası savcılık harekete geçti! Eski Borsa İstanbul Başkanı hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist İbrahim Mustafa Turhan hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
O paylaşımlar sonrası savcılık harekete geçti! Eski Borsa İstanbul Başkanı hakkında soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformlarında kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine bir inceleme başlattığını duyurdu. Savcılık yaptığı açıklamada, sermaye piyasası araçlarına ilişkin doğrudan ya da dolaylı biçimde yatırımcıda korku ve panik oluşturabilecek nitelikte paylaşımlar yapıldığı yönünde tespitler bulunduğunu ve bu tespitlerin soruşturma konusu haline getirildiğini kaydetti.

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın "@ibrahimmturhan2" adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı olduğu belirtilen ekonomist İbrahim Mustafa Turhan hakkında re'sen yürütüldüğü ifade edildi. Turhan, daha önce Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü.

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