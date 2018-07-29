İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 6 yıl önce yürüttüğü KCK soruşturmasında terör örgütü PKK’nın üst düzey sorumlusu olarak gösterilen, Serdar Ali kod adlı terörist Ali Durç’un akıbeti belli oldu. O teröristin şubat ayında Irak’ın kuzeyinde düzenlenen hava harekâtından öldürüldüğü belirtildi.

Kod adı Serdar Ali... Asıl adı ise Ali Durç... Mardin’in Midyat ilçesine nüfusuna kayıtlı. Bölücü terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden biriydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 yıl önce yürütülen terör örgütü KCK soruşturmasında adı geçiyordu. Akıbeti ise sonunda belli oldu.



"KCK'nın sözde Marmara ve İstanbul genel sorumlusuydu. PKK’nın 30 kişilik yürütme konseyinde alınan kararlar, o'na iletiliyor o da talimatları kentlerdeli sorumlulara aktarıyordu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 yıl önce yürütülen, terör örgütü KCK’nın İstanbul’daki üst yönetiminin anlatıldığı iddianamede, Ali Durç ve Kudbettin Yazbaşı, Murat Karayılan’dan sonra gelen üst düzey yöneticiler olarak gösteriliyordu.



İddianamede firari Ali Durç'la ilgili gizli tanıkların ifadelerine de yer verilmişti. Terörist Durç, KCK operasyonları başladıktan sonra Kandil’e kaçmıştı.



O teröristin akıbetini ise yaklaşık 5,5 ay sonra örgüte yakın internet siteleri itiraf etti.



Terör örgütünde üst düzeyde görevler yapan PKK'lı Durç, 13 Şubat 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyine düzenlediği hava harekâtında öldürüldü.



ulusal.com.tr