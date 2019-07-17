O tabela indirildi

Diyarbakır'da Valiliğin reddettiği karara rağmen HDP'li Büyükşehir Belediyesince asılan, terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı indirilerek, yerine sahabe İyaz bin Ganem'in adını taşıyan tabela yerleştirildi.

Diyarbakır Valiliğince, Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedilen karara rağmen asılan, terör suçlusunun adını taşıyan tabela indirildi.



HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Sur ilçesinde sahabe İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddeye, terör suçlusunun adını verme kararının Valilikçe reddedilmesine rağmen, caddedeki tabelanın değiştirilmesi üzerine harekete geçildi.



Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri belediyenin astığı, "Dr. İlhan Diken Caddesi" tabelasını sökerek, "İyaz Bin Ganem Caddesi" tabelasını astı.



Bu sırada söz konusu caddeye gelen ve belediyenin uygulamasına tepki gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aydınlatma direklerine sahabenin adı yazılı sticker yapıştırdı.



HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, İslam komutanı İyaz bin Ganem'in adını taşıyan caddeye, 5 yıl önce vefat eden ve 1992'de "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan doktor İlhan Diken'in isminin verilmesi kararlaştırılmış, karar kentteki siyasi partilerin temsilcilerince tepkiyle karşılanmıştı.



Bunun üzerine Diyarbakır Valiliğince yapılan tahkikat sonucunda, meclis kararı, mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, Diyarbakır'ın İslam ile şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin ismi değiştirilerek PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir şahsın adının verilmesi kamu vicdanını yaralayacak nitelikte olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.



Büyükşehir Belediyesi, karar Valilikçe reddedilmesine rağmen, caddenin tabelasını gece değiştirmişti.