TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
"İşgalci devletin gözetiminde işlenen iğrenç bir suç"

O teröristler etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda dün etkisiz hale getirilen iki PKK'lı teröristin, Çırav takım sorumlusu Rezan kod adlı Serbest Paksoy ve Gabar beşli yürütme üyesi Mahir Botan kod adlı Selçuk Köse olduğu tespit edildi.

O teröristler etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik dün Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince Gabar Dağı Güneyce köyü kırsalında yürütülen "Hançer-2" operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen iki teröristin kimliği belirlendi.

Teröristlerin Çırav takım sorumlusu "Rezan" kod adlı Serbest Paksoy ve Gabar beşli yürütme üyesi "Mahir Botan" kod adlı Selçuk Köse olduğu belirtildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesi Güneyce köyü kırsalında, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen "Hançer-2" operasyonunda dün tespit edilen PKK'lı iki terörist ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerle M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, 8 şarjör, telsiz ve şemsiye ele geçirilmişti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #operasyon #pkk #serbest paksoy #mahir botan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.