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O ülke Suudi Arabistan ziyaretini askıya aldı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, muhtemel Suudi Arabistan'ı ziyaret planını askıya aldığını açıkladı.

O ülke Suudi Arabistan ziyaretini askıya aldı

Heiko Maas, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin, Cemal Kaşıkçı vakasında yetkililerin açıklama yapmasını beklediğini dile getirdi.

Kaşıkçı vakasındaki iddiaların "çok rahatsız" edici olduğunu ve bu vakanın derhal ve boşluk bırakmadan tam olarak açıklanması gerektiğini vurgulayan Alman Dışişleri Bakanı Maas, Almanya olarak bu konuda Suudi Arabistan'dan eksiksiz soruşturma beklentilerini ve suçluların hesap vermesi gerektiğini ifade ettiklerini hatırlattı.

Maas, Suudi Arabistan'a planlama aşamasında olan ziyaretin ise Suudilerin yapacakları  açıklama sonrası netleşeceğini ifade etti.

Heiko Maas, "Suudi Arabistan bu konuda açıklama yapacağını bildirdi. Biz de bunu bekleyeceğiz. Bu açıklama sonrası ziyaret planlarının mantıklı olup olmadığına bakıp karar vereceğiz." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #almanya #suudi arabistan
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