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O üniversite ikiye bölünüyor!
O üniversite ikiye bölünüyor!

O üniversite ikiye bölünüyor!

AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal Üniversitesi kurulacağını açıkladı.

O üniversite ikiye bölünüyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Meclis grup toplantısında öğrenci sayısı fazla bir üniversitenin bölünerek Turgut Özal Üniversitesi kurulacağını söyledi. Erdoğan'ın ismini açıklamadığı üniversitenin Malatya'daki İnönü Üniversitesi olduğu konuşuluyor.  

Erdoğan, "Bugün 25. vefat yıldönümü olan 8. Cumhurbaşkanımız siyaset ve millet adamı Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyor, mekanı cennet olsun diyorum. Gelin, Sayın Özal'ın ruhuna birer Fatiha okuyalım. İsmini vermeyeceğim oradaki üniversitenin öğrenci sayısı fazla, onu ikiye böleceğiz ve Turgut Özal Üniversitesi'ni kuracağız" dedi.
 

Etiketler; #erdoğan #üniversite #turgut özal
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