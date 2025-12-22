O ürünü kullananlar dikkat: Bakanlık 'sağlık riski' gerekçesiyle satışı yasakladı

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı sıkı denetimlere bir yenisi daha eklendi. 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden yapılan duyuruda bir kırtasiye malzemesi için kırmızı alarm verildi. Sağlığı tehdit ettiği belirlenen o marka için piyasadan çekme işlemi başlatıldı.

O ürünü kullananlar dikkat: Bakanlık 'sağlık riski' gerekçesiyle satışı yasakladı
Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması amacıyla yürüttüğü piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine devam ediyor. Yetkili kuruluşlarca yapılan incelemelerde standartlara uymadığı ve "güvensiz" olduğu tespit edilen ürünler, vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' (GÜBİS) üzerinden ilan ediliyor.

O MARKA İÇİN 'GÜVENSİZ' RAPORU

Sisteme eklenen son listede bir kırtasiye ürünü dikkat çekti. Bakanlık ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, "Taros" markasını taşıyan bir kırtasiye ürününün kullanımının güvensiz olduğu saptandı.

Sağlık riski barındırdığı belirlenen ürünle ilgili yaptırım kararı gecikmedi. İlgili ürün hakkında satışın yasaklanması kararı alınırken, halihazırda raflarda bulunan ürünlerin de piyasadan toplatılmasına hükmedildi.

