OBAK ekip lideri o anları anlattı: “Yukarıya kaçmaya çalışmışlar”

Yangının başladığı bölgeye ilk ulaşan ekipler arasında yer alan OBAK Ekip Lideri Ercan Temel, faciaya tanıklık ettiklerini belirtti. Temel, yangın anında yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Onlar yukarıda müdahale ediyordu. Biz aşağıdaki bölgede müdahale ediyorduk. Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar, orada vefat etmişler. Biz yukarıdan gelirken onlar bir aşağıdaki arazözdeydiler. Gidelim dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı. AKUT orada müdahale ediyordu. Sayılarla ilgili tam bilgim yok ama 10 kişi diye biliyorum.”

ALEVLER ANİDEN PARLADI, EKİPLER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahalleleri yakınlarında dün sabah başlayan orman yangını, soğutma çalışmaları sırasında yeniden alevlendi. Müdahale eden ekiplerin bir kısmı alevlerin arasında kaldı. Olay sonrası başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 10 görevlinin cansız bedenine ulaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Seyitgazi’deki yangın faciasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanı kardeşimi kaybettik.”