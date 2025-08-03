Obilet krizinde sular durulmuyor! Dev firma platformdan atıldı

Dijital otobüs bileti satış platformu Obilet'in tekelleşmeye gittiği iddiaları taşımacılık sektöründe büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin önde gelen yolcu taşıma firmalarından Metro Turizm, 31 Temmuz Perşembe günü platformdan çıkarıldı. Kararın ardından sektörde tepkiler çığ gibi büyüdü.

Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Umut Kahraman yaptığı açıklamada, “Biz bunlarla ilgili karşılıklı müzakereleri sürdürürken ilgili platform hiçbir objektif kritere dayanmadan 31 Temmuz perşembe günü bizi platform dışına attı. Bu durum haksız ve yıkıcı bir rekabete neden oldu ve ciddi ekonomik zararımız oluştu” dedi.

“BU BİR TEKELLEŞME HAMLESİ”

Kahraman, Metro Turizm'in 1992’de kurulduğunu ve yaklaşık 33 yıllık geçmişiyle sektöre yön veren bir şirket olduğunu belirtti. Obilet’in artan komisyon taleplerine dikkat çeken Kahraman, “Biletlerin satışı karşısında aldığı komisyon bedellerini arttırmaya çalıştı. Bu manada bu sektörden ekmek yiyen sadece otobüs firmaları değil, Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren otogarlarda ve şehir içlerinde acentelerimiz var. Bunlar personel istihdam ediyorlar ve istihdama ciddi manada katkı sağlayan acentelerdir. Tabii bu hak edişin paylaşımı noktasında adaletsizlikler olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Platformdan çıkarılmanın etkilerinin ciddi olduğuna dikkat çeken Kahraman, “Yolcularımız ilgili online satış platformundan bizim Metro Turizm biletlerine ulaşamadılar. Biz de bu süreci ivedilikle Rekabet Kuruluna taşıdık ve tedbir talebinde bulunduk” dedi.

“33 YILLIK BİR FİRMA OLARAK KAPANMA NOKTASINA GELEBİLİRİZ”

Metro Turizm’in zararına dikkat çeken Kahraman, “Temmuz ayı ve ağustos ayı karayolu taşımacılık sektörünün en pik noktaya ulaştığı bir dönemdir. Böyle bir dönemde seferlerimizi durdurmak, hatta kapatmak noktasına dahi gelebiliriz. Bu manada da bunun ekonomik sonuçları tabii ki çok ağır olacaktır” diye konuştu.

Kahraman ayrıca, Obilet'in sektördeki diğer firmaları da komisyon oranlarını artırmazlarsa platform dışına atmakla tehdit ettiğine dair duyumlar aldıklarını ve konuyla ilgili Rekabet Kurulu’na yapılan başka şikayetlerin de bulunduğunu söyledi. “Kurula o taahhüttü de ihlal ettiklerini söyleyebiliriz” diyen Kahraman, tedbir kararının bir an önce çıkması gerektiğini vurguladı.

TOFED BAŞKANI BİROL ÖZCAN’DAN TEPKİ

Sektöre dair eleştirilerde bulunan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan da yaşanan gelişmelere sert tepki gösterdi. Özcan, “Çok sıkıntılar içinde bir şey söyleyeyim. Online bilet satanlar komisyon oranlarını sabit tutması lazım, bir firmadan yüzde 8 başka firmadan yüzde 10 - 12 - 13 komisyon aldığın zaman yolcu maliyetleri fazlalaşıyor. Bu online biletler bizi maalesef yaralıyor” ifadelerini kullandı.

Obilet’in Avrupa merkezli bir firmaya yüksek bedellerle satıldığını ve sektörde tekelleşmeye doğru gidildiğini iddia eden Özcan, “Otogar çıkışlarını engelleyecek işler, hatta ve hatta size bir şey söyleyeyim, bunun saklı gizli tarafı yok. Yoldaki restoran bile para almaya başlayacak. O vaziyete doğru gidiyor” dedi.

Sektörde yaşanan karmaşanın boyutlarını anlatan Özcan, “Otogarlarda başladılar. Online biletten bilet alanları otogara sokmayalım. Bu da yanlış ama bir rekabet kurulu düzenine girmesi lazım. Şimdi aynı şirket bir şirketten yüzde 13 komisyon alırken, diğerinden yüzde 8 alabilir mi?” ifadeleriyle adaletsizliklere dikkat çekti.

Post cihazları aracılığıyla yapılan bilet satışlarından elde edilen gelirlerin 15-20 gün bankada tutulduğuna da vurgu yapan Özcan, “Bunlar çok yanlış şeyler biz bunu defalarca söyledik. 3 sene önce rekabet kuruluna bildirmiştik. Davada açmıştık ama biz onu geri çekmiştik ama şimdi öyle bir pozisyona geldik ki bu firma engelleniyorsa yer diğer firmalara da gelecek” dedi.

“FİRMALAR BİRBİRİNE DESTEK VERMELİ”

360 firmanın temsilciliğini yaptıklarını vurgulayan Özcan, “Bu ilk Metro firmasına ne zarar geliyorsa diğer firmalara aynısı geleceği için bizim hepsini beraber desteklememiz lazım. Rekabet Kurulunun da bu konuya el atması lazım. Eğer ABC firmasına bu zulmü getiriyorsa diğer firmaların da o firmaya destek vermesi lazım, arkasında durması lazım. Rica ediyorum hepsinden, saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

Hem Metro Turizm yetkilileri hem de TOFED Başkanı, dijital platformun kararlarının sektörde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olduğunu belirterek Rekabet Kurulunu acil müdahaleye çağırdı. Sürecin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği, alınacak tedbir kararlarının sektöre etkileri ve Metro Turizm’in platforma yeniden dahil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.