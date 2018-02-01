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Ocak ayında Anıtkabir'i ziyaret edenlerin sayısı açıklandı

2018 yılının ocak ayında Anıtkabir'i 248 bin 646'sı yerli, 13 bin 700'ü yabancı toplam 262 bin 346 kişi ziyaret etti

Ocak ayında Anıtkabir'i ziyaret edenlerin sayısı açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ocak ayını içeren Anıtkabir ziyaretçi sayılarını açıkladı.

2018 yılının ocak ayında Anıtkabir'i 248 bin 646'sı yerli, 13 bin 700'ü yabancı toplam 262 bin 346 kişi ziyaret etti.

2017 yılında ise 6 milyon 561 bin 947'si yerli, 180 bin 803'ü yabancı toplamda 6 milyon 742 bin 750 kişi ziyaret etmişti.

2016 yılında da 4 milyon 512 bin 131'i yerli, 86 bin 486'sı yabancı toplamda 4 milyon 598 bin 617 kişi ziyaret etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #anıtkabir #tsk
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