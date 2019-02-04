FETÖ ile mücadele 2019'da da kararlı bir şekilde devam etti. Ocak ayında örgütle irtibatlı 3 bin 31 kişi yakalandı. Türk yargısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "metastaz yapmış" dediği FETÖ üyelerinin üzerine yürüyor. Ankara'daki soruşturmada örgütün Deniz Kuvvetleri yapılanmasından 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sadece ocak ayında FETÖ ile irtibatlı 3 bin 31 kişi gözaltına alındı. Bilançoyu İçişleri Bakanlığı açıkladı.



Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadele kararlılıkla sürüyor. İtirafçı FETÖ üyeleri, özellikle şifreli haberleşme programı ByLock ve ankesörlü telefon soruşturmalarında kilit rol oynuyor.



"Metastaz" örneği ile tarif etti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan... Soruşturmalara işaret etti. Devletin içindeki yapılanmaların hala olduğunu söyledi.



Türk yargısı FETÖ'nün üzerine gidiyor. Örgüt üyeleri tek tek tespit ediliyor, yakalanıyor, tutuklanıyor.



Son büyük operasyon FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına düzenlendi. Ankara merkezli soruşturmada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, 10'u halen görevde bulunan 23 şüpheliyi gözaltına aldı.



Fethullahçı Terör Örgütü'nün "mahrem" yapısına da darbe vuruldu. Sakarya merkezli 4 ilde 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Türkiye genelindeki FETÖ operasyonları devam ediyor.





ulusal.com.tr