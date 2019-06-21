Öcalan'ın mektubunun ardından Kandil'den de peş peşe açıklamalar geldi. PKK ele başlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık, HDP'nin seçimlerdeki stratejisinde bir değişiklik olmadığı belirtti. Kandil'in açıklaması Öcalan'ın mektubuna yanıt niteliğinde oldu.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tartışma yaratan mektubunun ardından Kandil'den seçimlere ilişkin açıklamalar geldi.



PKK ele başlarından Murat Karayılan açıklamasında, 23 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirme yaptı.



Karayılan, seçimlerde taraf olduklarını söyledi.



Yakın zamanda Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yapan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık'tan da konuştu. Bayık, AKP-MHP ittifakının İstanbul’da kaybetmesi durumunda yeni bir dönem başlayacağına dikkat çekti.



Bayık, İmamoğlu ile birlikte Türkiye'de değişimler olacağını söyledi.



ulusal.com.tr