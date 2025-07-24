Oda kokusunda skandal! O ürün toplatılıyor

Yataş markasına ait bir oda kokusu, ambalajdaki usulsüzlükler nedeniyle yasaklandı. Ürün piyasadan çekiliyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Oda kokusunda skandal! O ürün toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, piyasadaki ürünlerin güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında yeni bir yasaklama kararı aldı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan duyuruda, tanınmış bir markaya ait oda kokusunun ambalajında mevzuata aykırılık tespit edildi.

KULLANICI SAĞLIĞI İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Yapılan teknik incelemelerde, ürünün ambalaj ve etiketleme süreçlerinde usulsüz uygulamalara rastlandı. Bu durumun kullanıcı sağlığı açısından potansiyel risk oluşturduğu belirtildi. Ürün, bu gerekçeyle “güvensiz” kategorisine alındı.

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Tespitlerin ardından söz konusu oda kokusunun piyasaya arzı yasaklandı. Ticaret Bakanlığı, ürünün tüm satış noktalarından toplatılması talimatını verdi. Ürünün satışı, dağıtımı ve tüketiciye ulaştırılması tamamen durduruldu.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Bakanlık, vatandaşların güvenliği için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. GÜBİS sistemi üzerinden yapılan açıklamalarda, benzer nitelikteki ürünlerin de yakından takip edildiği vurgulandı.

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