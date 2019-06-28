Odak Tatil Köyü mağdurları, Ulusal Kanal'a konuştu! "Burası Çiftlik Bank'tan beter"

Tatil merkezi Bodrum Turgutreis'ten bir yıkım haberi... Odak Tatil Köyündeki 52 bina 102 bağımsız bölüm, devre mülk tapusu olan hak sahiplerine haber vermeden yıkıldı. Binin üzerinde yurttaş mağdur oldu. Ulusal Kanal’a konuşan vatandaşlar “Burası Çiftlik Bank’tan beter” diyerek dert yandı

Her şey çok güzel başlamıştı, 1987’de… Bodrum Turgutreis’in en güzel noktasından devre mülk almışlar, yaz mevsiminde çoluk çocuk tatile geliyorlardı. Ancak 32 yıl sonra tapu sahiplerine bilgi verilmeden bütün tatil köyü yıkıldı.



32 yıl önce her şey normaldi. Mülk sahipleri aidatları düzenli ödedi. Zaman geçtikçe Odak Tatil Köyü işletmesi bir çivi bile çakmadı. Devre mülk sahipleri 52 bina 104 bağımsız bölümden oluşan tesisin bilerek çürümeye terk edildiğini söyledi.



Tatil köyünü işleten Burhan Ergün genel kurulları hak sahiplerine haber vermeden yapmakla suçlanıyor. Üstelik bu konuda açılan davalar ve genel kurulların kanuna aykırı olduğunu tespit eden yargı kararları da var.



Binin üzerinde mağdur var. O mağdurlardan biri de mali müşavir Saim Arıcan.



Turgutreis’in en güzel noktasında yer alan bölgenin değeri 26 milyon lira. Uzmanlar kısa zaman içinde değerin 50 milyon liraya çıkacağını tahmin ediyor.



6306 sayılı kanun gereği bütün tatil köyü tapu sahiplerinin bilgisi olmadan yıkıldı. Etrafı tel örgülerle çevrildi, kapılarına kilit vuruldu.



Mağdurlar dört gözle yargının lehlerinde karar vermesini bekliyor.



HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: AKIN KARA – ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ



ulusal.com.tr

