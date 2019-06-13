OdaTV yazarı Asiye Güldoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimlerinde Süleymancılar'ın oylarını Ekrem İmamoğlu’na vereceğini iddia etti

Asiye Güldoğan’ın yayınladığı talimat mektubunda, Süleymancılar Cemaati Lideri Alihan Kuriş’in yenilenecek 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’na oy verilmesini arzu ettiği belirtiliyor.



“İstanbul Sekreterya” imzalı talimatta şu ifadeler yer alıyor:

“Muhterem Mıntıka Mümessilimiz,

Muhterem Büyüğümüz’ün sizlere/sizlerin şahsında bütün kardeşlerimize selamları-duaları var.

Yenilenecek 23 Haziran İstanbul Seçimlerinde Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’na oy verilmesi arzu ediliyor.

NOT: Muhterem büyüğümüzün bu talimatı bütün personel, ihvan ve ehavatımıza sıhhatli ve açık şekilde ulaştırıldıktan sonra 21 Haziran 2019 Cuma günü saat 13.00’a kadar geri dönüş yapılarak malumat verilmesi rica olunur. İstanbul Sekreterya”



SADECE SÜLEYMANCILAR DEĞİL

Paylaşıma gelen yorumlar üzerine konuyu yaklaşık bir ay önce de yazdığını hatırlatan Güldoğan; “Süleymancılar İYİ PARTİ’yi destekledikleri için Millet İttifakı adayına oy vermeleri normal. Sadece Süleymancılar değil, Mücadeleciler, Yeni Asyacılar da Ekrem İmamoğlu’na oy verecek” dedi.



PEKİ KİM BU SÜLEYMANCILAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlandığı iddia edilen ve Türkiye’deki bütün tarikat ve cemaat yapılarını inceleyen “Dini-Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dini-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dini Yönelişler” isimli raporda Süleyman Hilmi Tunahan’ın kurduğu Süleymancılar grubu hakkında önemli değerlendirmeler yer alıyor. Rapor, Süleymancıların da siyasette etkin olarak tıpkı FETÖ gibi devlet içine sızdığını ve yabancı istihbarat örgütleriyle ilişkisinin olabileceğini belirtiyor.







