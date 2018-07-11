Mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankart iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edildi.



5 KİŞİDEN 4'Ü TUTUKLANDI



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden pankartı taşıyan D.C.Y, B.A. ve F.E.D. ile pankartı hazırladığı tespit edilen Ö.K, tutuklandı. Pankartı bastığı belirlenen Ş.D. ise serbest bırakıldı.



ODTÜ'de 6 Temmuz günü yapılan diploma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankart taşınması iddiasıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Posta