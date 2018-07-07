banner982
FETÖ'nün kripto asker yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün kripto asker yapılanmasına operasyon
Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı
Ümit Özdağ'dan flaş CHP açıklaması!
Ümit Özdağ'dan flaş CHP açıklaması!
Fatih Terim'den Muslera paylaşımı
Fatih Terim'den Muslera paylaşımı

ODTÜ'deki pankarta 3 gözaltı

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

ODTÜ'deki pankarta 3 gözaltı
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ODTÜ'de dün yapılan diploma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Etiketler; #odtü #pankart #gözaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.