Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ODTÜ'de dün yapılan diploma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde 3 kişi gözaltına alındı.
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