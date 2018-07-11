Taşıdıkları pankart nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 4 öğrenci tutuklandı. Hakaret içerdiği iddia edilen pankartta yer alan karikatür 2006 yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından yargıya taşınmış ancak dava reddedilmişti.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki pankart soruşturmasında 4 kişi tutuklandı.



Üniversitenin 6 Temmuz'daki mezuniyet töreninde taşınan bir pankartın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmış, 4ü öğrenci 5 kişi gözaltına alınmıştı.



Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edildi.



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden dördü tutuklandı. Pankartı basan kişi ise serbest bırakıldı.



Tutuklanan 3 öğrencinin pankartı taşıyan, diğer öğrencinin ise pankartı aracıyla tören alanına getiren kişi olduğu belirtildi.



Öğrencilerin tutuklanmasına neden olan pankartta kapanan Penguen dergisi karikatüristlerinin çizdiği "Tayyipler Alemi" başlığı altında karakterler yer alıyordu. Ancak söz konusu karikatür daha önce de yargı konusu olmuş ve aklanmıştı.



Penguen çizerleri tarafından çizilen karikatür, derginin kapağı olarak 24 Şubat 2005'te yayınlanmıştı.



Erdoğan'ın 40 bin TL tazminat talebiyle açtığı dava ise 2006 yılında Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmişti.



Kararın gerekçesinde insanların karikatürler nedeniyle gülünç duruma düşebileceği, bu durumun kişilik haklarının ihlal ettiği kabul edilirse "karikatürün aslında bir sanat türü olmadığı, sadece hakaret etmenin bir yolu olduğu sonucu çıkar ki bu sonuç da karikatürü tamamen yasaklamayı gerektirir" ifadeleri yer almıştı.



Erdoğan'ın sahip olduğu güç nispetinde eleştiriye açık olması ve katlanması gerektiği belirtilen kararda söz konusu karikatürün hakaret amacı taşımadığı ve kişilik haklarını ihlal etmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişti



ulusal.com.tr