ODTÜ'de Türk bayraklı yürüyüş! Dünkü saldırıya tokat gibi cevap: "Bayrağa uzanan eller kırılsın!"

Toygu Ökçün
Devrim Stadyumu kırmızı beyaza bürünürken, binlerce genç tek yürek oldu. İşte Ankara'nın kalbinde yankılanan o görkemli yürüyüşün detayları ve ODTÜ yönetiminden gelen sert açıklama...

PROVOKASYONA KARŞI DEVRİM STADYUMU’NDA BAYRAK DENİZİ

ODTÜ’de düzenlenen 37. Uluslararası Bahar Şenliği sırasında Türk bayrağına yönelik bazı saldırılar gerçekleşti. Şanlı bayrağımıza yapılan saygısızlık sonrası yurtsever öğrenciler anında organize olarak geniş çaplı bir protesto başlattı. Etkinliklerin merkezi olan Devrim Stadyumu, öğrenciler tarafından tamamen Türk bayrakları ile donatıldı. Binlerce genç, kutsal değerlerine sahip çıkarak kampüsü "bayrak yürüyüşü" ile inletti.

 

YÖNETİMDEN İNCELEME KARARI: "KABUL EDİLEMEZ"

 Meydana gelen çirkin hadiseye karşı üniversite yönetimi de sessiz kalmadı. Provokasyon girişiminin ardından yapılan resmi açıklamada, yaşananların hiçbir şekilde müsamaha görmeyeceği vurgulandı. ODTÜ yönetimi yaşanan olayların "kabul edilemez" olduğunu duyurup konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kampüsteki bayrak yürüyüşü ve vatansever duruş, provokasyon peşinde koşanlara en net cevabı verirken, incelemenin sonuçları kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor.

