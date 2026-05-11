ODTÜ’deki Bayrak saldırısında karar çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sorgu sürecinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerin eylemleri Türk Ceza Kanunu’nun devlet sembollerini koruyan maddeleri ışığında değerlendirildi.

Mahkeme, saldırının asli failleri olarak görülen 2 zanlının "devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "nitelikli kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti. Olayla ilgili olduğu belirlenen diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



SALDIRININ AYRINTILARI VE HUKUKİ SÜREÇ

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, kampüs içindeki etkinlik sırasında yanlarında getirdikleri Türk bayrağını açan vatansever öğrenciler, stadyumdaki bir grubun fiili ve sözlü saldırısına maruz kaldı. Bayrak açılmasından rahatsızlık duyarak öğrencileri darp eden saldırganlara yönelik başlatılan incelemeler neticesinde emniyet birimleri failleri kısa sürede tespit etti.

Adli makamlar, bayrağa yönelik eylemleri sadece bir kavga olarak değil, devletin varlık sembollerine yönelik bir saldırı olarak nitelendirerek tutuklama kararında TCK'nın ilgili ağır maddelerini baz aldı.