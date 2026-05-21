ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 120. Dönem Özel Güvenlik sınav sonucu

120. Dönem Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavına katılan adayların gözü ÖGG sonuç tarihine çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan takvimle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih netleşti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 120. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavına giren adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından, güvenlik görevlisi adayları "ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtını arıyor. EGM, adayların merakla beklediği o tarihi resmi takvimle duyurdu.

ÖGG sınav sonuçları hangi gün açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 120. Dönem Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 Cuma günü adayların erişimine açılacak. Sınavdan geçerli not alan adaylar, sertifika almaya hak kazanacak.

ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sonuç sorgulama ekranına şu adımları izleyerek ulaşabilecek:

- EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi web sitesine giriş yapın.
- Sınav Sonuçları bölümünden "120. Dönem Temel Eğitim Sorgulama" ekranına tıklayın.
- Açılan ekranda T.C. Kimlik Numarası ve belirtilen Güvenlik Kodu bilgilerini girerek "Sorgula" butonuna basın.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından, sınav takviminde belirtilen tarihler dahilinde itiraz süreci başlayacak. Adaylar, itiraz başvurularını ve değerlendirme sonuçlarını yine EGM'nin resmi kanalları üzerinden takip edebilecek.

