Oğlu dağa götürülen babanın feryadı: Oğlum durma gel devlete teslim ol onlardan hayır gelmez
Terör örgütü PKK'ya karşı Diyarbakır'da haykıran annelerin sesi dalga dalga yayılıyor. Türkiye'nin en büyük kadın derneği Cumhuriyet Kadınları Derneği, ailerin acısına ortak olmak için annelerin yanına gitti. Eyleme Ağrı ve Diyarbakır'dan da 2 aile daha katıldı. İşte ayağa kalkan annelerin bugünkü eyleminden ayrıntılar
Yaralı baba oğluna böyle seslendi, "Teslim ol, Devlete sığın" dedi.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya karşı ayağa kalkan annelerin eylemi günden güne büyüyor.
Son olarak eyleme Ağrı ve Diyarbakır'dan 2 aile daha dahil oldu. Anne ve babalar ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla evlatlarına çağrı yaptı.
Ağrı'dan katılan aile HDP ve PKK'dan oğlunu geri istiyor, aksi halde eyleme devam edecekler.
Diyarbakır'dan katılan diğer bir anne ise Güzide Demir, o da diğer ailelerin gibi aynı kaderi paylaşıyor. Çocuğu kandılarak dağa görtürüldü.
Demir'in acısı büyük. Bir oğlu dağda iken diğer oğlu askerde.
Annelerin bu çığlığına Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) ses verdi. Ankara'dan Diyarbakır'a gittiler.
CKD Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül, ailelere sarıldı, dertlerine ortak oldu.
Gül, HDP'nin kapatılmasını istedi.
Kadın ve Demokrasi Derneği de aileleri yanlız bırakmadı.
ulusal.com.tr
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