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‘Oğlum bak git’teki çocuk altı yıl sonra konuştu

İnternette tıklanma rekorları kıran ‘Oğlum bak git’ videosunda bir temizlik işçisinin üstüne yürüyen Yasin Karaaslan olaydan altı sene sonra konuştu: “Olaydan sonra iki kez Selçuk abiyle yolda karşılaştık. Aramızda elbette ki bir kırgınlık var. Bakışıyorduk ama hiç konuşmadık.”

‘Oğlum bak git’teki çocuk altı yıl sonra konuştu

Habertürk’ten Caner Aktan’a konuşan Karaaslan, 2012 yılında internette tıklanma rekorları kıran, bu sözlerin yazılı olduğu tişörtler yapılan, aynı isimle bir film bile çekilen ‘Oğlum bak git’ videosunda elindeki kemerle bir temizlik işçisinin üstüne yürüdüğünde 16 yaşındaydı.

Şimdi olsa…
Bugün 22 yaşında olan Karaaslan, “Videodan sonra beni yolda görüp fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Çocukken yaptığım bir hataydı, bir daha asla yapmam. Şu an aynı olay başıma gelecek olsa konuşarak sorunu çözmeye çalışırım” dedi.

Fabrikada çalıştığını da belirten Karaaslan “İşyerinde sürekli bu konuyla ilgili şaka yapıyorlar. Beni gören ‘Oğlum bak git’ diyor. Arada sırada tekrar videoyu açıp izliyorum. Kendime çok gülüyorum” diye konuştu.

Dava açılmıştı
Temizlik işçisi Selçuk Kahraman hakkında, kemeriyle üstüne yürüyen Karaaslan’ı darp ettiği gerekçesiyle ‘kasten yaralama’ suçundan bir buçuk yıldan üç yıl dokuz aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Gölcük Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Kahraman 740 lira para cezasına çarptırılıp hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Kahraman’ın olayda kullandığı süpürgenin ise Gölcük Belediyesi’ne iadesine karar verilmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #internet #Oğlum bak git #Yasin Karaaslan
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