"Oğlum lise öğrencisiydi" demişti... Adalet Bakanlığı kaynaklarından eski Vali Tuncay Sonel'in açıklamalarına yanıt geldi

Tunceli Eski Valisi Tuncay Sonel’in, Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilgili Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a yaptığı açıklamalara Adalet Bakanlığı kaynaklarından yanıt geldi. Bakanlık kaynakları, Sonel'in oğlunun olay tarihinde “lise öğrencisi” olduğuna dair ifadelerinin mevcut resmi nüfus kayıtlarıyla uyuşmadığını bildirdi.

ESKİ VALİ SONEL'İN İDDİALARI

Eski Vali Tuncay Sonel, kamuoyuna yansıyan açıklamalarında oğlunun gözaltına alınmasının ardından yöneltilen iddiaları reddetmişti. Sonel, oğlunun Gülistan Doku’yu ve çevresini tanımadığını, olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını ifade etmişti. Kendi döneminde aileye destek olduğunu belirten Sonel, oğluna yönelik suçlamaları ise “iftira” olarak nitelendirmişti.

Adalet Bakanlığı kaynakları ise söz konusu savunmaya ilişkin resmi kayıtları işaret etti. Kaynaklardan alınan bilgiye göre, mevcut nüfus kayıtlarında Mustafa Türkay Sonel 2000 doğumlu olarak yer alıyor. Gülistan Doku’nun kaybolduğu 2020 yılı itibarıyla Sonel'in yaklaşık 20 yaşında bulunduğu tespit edildi. Bakanlık yetkilileri, bu durumun olay tarihinde oğlunun “lise öğrencisi” olduğu yönündeki savunmanın hayatın olağan akışıyla uyumlu olmadığını vurguladı.

LÜKS ARAÇ VE TUNCELİ DETAYI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma dosyasında değerlendirilen diğer unsurlar ise Mustafa Türkay Sonel'in o dönemki şehir içi hareketliliğine dayanıyor. Verilen bilgilere göre, söz konusu dönemde Mustafa Türkay Sonel’in Tunceli’de bulunduğu belirlendi. Kamuoyuna da yansıyan araç kayıt bilgileri ve fotoğraflar doğrultusunda, Sonel'in şehirde lüks bir araçla dolaştığına ilişkin bilgilerin dosya kapsamında incelenen unsurlar arasında yer aldığı aktarıldı.

Adalet Bakanlığı kaynakları, yaşanan gelişmelerin Gülistan Doku dosyasının yalnızca bir kayıp vakası olmadığını, çok yönlü ve derinleştirilmesi gereken bir soruşturma olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Kamuoyunun en temel beklentisinin, genç bir kadının akıbetinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde aydınlatılması olduğu ifade edildi.

Soruşturma, ortaya çıkan yeni bilgi ve belgeler ışığında titizlikle devam ediyor.