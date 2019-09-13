Diyarbakır HDP il binası önünde, PKK'nın kaçırdığı evlatlarını geri almak için eylem yapan ailelerin isyanı dalga dalga büyüyor. Diyarbakır'dan eyleme katılan ve 20 yıl önce oğlunu PKK'ya kaptırmış olan Mehmet Karaman'ın gözyaşları ve öfkeyle haykırdığı şu sözler, yüreklere işledi: Utanın la! Seçim zamanı gelip oy istiyor, sonra koltuğa oturuyor, kebap yiyor, şarap içiyor; bizim çocuklar dağda!

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine, 8 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğluna kavuşma ümidiyle katılan baba Ömer Tokay anlatıyor: "Oğlumu önce pikniğe sonra dağa götürdüler. Piknik amacıyla oğlumu götürdükleri Şırnak'ta, önce HDP İl Başkanlığına, sonra hücre evine, oradan da dağa götürdüler.”

Aydınlık'tan Ekrem Demir'in haberine göre, ekmek parası kazanmak adına inşaatlarda çalıştığı için fırsat bulduğu saatlerde HDP il binası önüne gelebilen 8 çocuk babası Tokay, evladını ailecek çok özlediklerini, en çok da annesi ve büyükannesinin büyük özlem duyduğunu belirterek, oğluna kavuşmak umuduyla HDP il binasına ve Irak'ın kuzeyine gittiğini ancak bir sonuç alamadığını belirtiyor.

ZİYARETÇİ AKINI

Diyarbakır HDP il binası önünde dün çok sayıda ziyaretçi vardı. Ankara'dan Memur-Sen, Kocaeli'den Gönüllü Teşekküller Platformu, İstanbul'dan İnsan ve İrfan Vakfı, Gaziantep'ten Vatan Partisi Öncü Kadın üyeleri, Elazığ ve bölgeden bir araya gelen Kadim Aşiretler Federasyonu ve müzisyen Bora Gencer, ailelerin yanındaydı. Türkiye çapında bu eylemi duyurma kararı alan Vatan Partisi Öncü Kadın, dün Gaziantep İl Başkanı Ayşe Bakışgan ve Seyyare Ergün ile Diyarbakır'daydı. GYK üyesi Mihriban Tatar, "Evlatları tarafından PKK tarafından kaçırılan ailelerin mücadelesini destekliyorum. Türkiyemizin birliği ve bütünlüğü için ben de ailelerin yanındayım" yazılı metne imza toplayacaklarını duyurdu.

BÖLGEDEN 19 AŞİRET

Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan imzalı bildiride şöyle denildi: "Çocukları dağa kaçırılan ailelerin acılarını paylaşıyor ve direnişlerini destekliyoruz. Artık anneler evlatlarını dağlara göndermek istemiyor, evlatlarına kavuşmak istiyorlar. Buna kulak verilmeli! Anneler fedakarlık ve şefkatin sembolüdür. Annelerin feryatlarına kulak vermeyen toplumların sonu hüsrandır. Yüreği yanan bu annelerin haklı feryatlarına saygı duyuyor ve federasyon olarak annlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."

Şavak aşireti adına gelen Naim Doğan, şunları söyledi: Doğu ve güneydoğudaki kanaat önderlerimiz, aşiret liderlerimiz hepsi buradalar. Yaklaşık 19 ilden gelen kanaat önderleri buradalar. Annelerimizin yanındayız. Memleketimizde huzur olsun istiyoruz. Bu kansız örgüt, sizin çocuklarınızı dağa değil, ölüme götürüyorlar!

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