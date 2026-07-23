"Oğlun ve kocan ne yaptıysa anlat!" Gülistan Doku'nun annesinden gözaltındaki eski valinin eşine çağrı!

Abla Doku, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algıya karşı şu açıklamayı yaptı:

"Kızımız hiç kimsenin reyting rekorunu tıklama butonu değildir. Kızımız hiç kimsenin magazinsel haberi değildir. Biz 6 yıldır adalet arayan bir aileyiz. İlk gün o köprüye atlamadı dediysek biz kızımızın ne yapıp ne yapmayacağını çok iyi bilen bir aileyiz. Biz kızımız tanıyoruz. Bir tane çok çirkin bir haber diyor ki ‘Gülistan dokunun vali ve valini oğluyla ilişkisi var' diyor. Böyle çirkin bir haber ne gazeteciliğe ne ahlaka ne de vicdana sığar. Bu haber sadece faillerinin işine yarıyor. Gülistan Doku'nun dosyası çok sıkı takip edilen bir dosya. Ben sadece ailemin sözcüsüyüm. Türkiye'de kızımızla ilgili yapılan tüm yorumlar teker teker tespit ediliyor. Benim kızım hiç kimsenin magazinsel haber yada beğenme butonu değildir. Buna müsaade etmeyiz. Bundan da hukuksal olarak tüm haklarımızı arıyoruz"