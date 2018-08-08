banner988
Türkiye , Trakya'da düşünülen santrali Çin ile yapacak
Türkiye , Trakya'da düşünülen santrali Çin ile yapacak
Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Haftada 150 bin lira kazanan bahis çetesi çökertildi
Haftada 150 bin lira kazanan bahis çetesi çökertildi
Marmara'da sağanak uyarısı
Marmara'da sağanak uyarısı

Oğlunu 40 derece sıcağın altında boynundan bacaya zincirledi!

Bir çocuğa eziyet haberi de Şanlıurfa'dan geldi! İbrahim Halil Y, oğlu Yusuf Y.'yi (13) oturdukları evin çatısındaki bacaya boynundan zincirle bağladı. Baba Halil Y, oğlunu evden kaçtığı iddiasıyla zincirlediğini öne sürdü.

Oğlunu 40 derece sıcağın altında boynundan bacaya zincirledi!

Olay, merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, evin çatısındaki bacaya boynundan zincirle bağlanan Yusuf Y.'yi gören bina sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbarla olay yerine geçen polis, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı çatıda aç ve susuz şekilde boynunda 1 metre uzunluğundaki demir zincirle bağlı Yusuf Y.'yi buldu. Bitkin şekilde güçlükle zincirden kurtarılan çocuk, kendisini babasının zincirlediğini söylemesi üzerine ekipler, bir süre sonra eve gelen İbrahim Halil Y.'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen baba ile oğlu, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Oğlunu bacaya bağlayan İbrahim Halil Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İbrahim Halil Y.'nin evden kaçtığı iddiası ile çocuğunu bağladığı öne sürüldü.

Etiketler; #eziyet #çocuk #zincir #Baca
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.