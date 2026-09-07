Oğluyla ilk kez maça gitmiş, tribünde hayatını kaybetmişti: Fenerbahçe, gazi taraftarın çocuklarına destek olacak

"OĞLUYLA İLK KEZ BU MUTLULUĞU YAŞAYACAKTI"

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Barış Karagöz, Gerçek Yaşar'ın hikayesinin kendilerini çok etkilediğini söyledi. Gerçek Yaşar ve oğlu Gazi Yaşar'ın uzun yolculuğun ardından stada ulaştığını dile getiren Karagöz, "Gerçek Yaşar, oğlu Gazi'yi hayatında ilk kez maça getirmek için çok ciddi emek vererek bilet almış. Oğlu ile ilk kez bu anı, mutluluğu yaşayacaktı" dedi.