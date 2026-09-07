Oğluyla ilk kez maça gitmiş, tribünde hayatını kaybetmişti: Fenerbahçe, gazi taraftarın çocuklarına destek olacak
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tribünde izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden gazi Gerçek Yaşar'ın oğlu ve kızına Fenerbahçe Kulübü destek olacak. Yönetim Kurulu Üyesi Barış Karagöz, "Ağabeyleri, amcaları olarak onlara sahip çıkacağız" dedi.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Barış Karagöz, Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasını izlediği tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazi Gerçek Yaşar'ın oğlu ve kızına sahip çıkacaklarını belirtti.
Karagöz, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasını izlediği tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 48 yaşındaki gazi Gerçek Yaşar'ın Mut ilçesindeki Laal Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.
"OĞLUYLA İLK KEZ BU MUTLULUĞU YAŞAYACAKTI"
Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Barış Karagöz, Gerçek Yaşar'ın hikayesinin kendilerini çok etkilediğini söyledi. Gerçek Yaşar ve oğlu Gazi Yaşar'ın uzun yolculuğun ardından stada ulaştığını dile getiren Karagöz, "Gerçek Yaşar, oğlu Gazi'yi hayatında ilk kez maça getirmek için çok ciddi emek vererek bilet almış. Oğlu ile ilk kez bu anı, mutluluğu yaşayacaktı" dedi.
"ONLARA AĞABEYLERİ, AMCALARI OLARAK SAHİP ÇIKACAĞIZ"
Tribünde fenalaşan Yaşar'ın tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığını aktaran Karagöz, "Sevenlerinin hepsine Allah sabır versin, gani gani rahmet eylesin. Bizi çok derinden etkiledi. Taraftarların bize verdiği emek inanılmaz. İnşallah Gerçek Yaşar'ın oğlu gazi ve kızı Zeren'in ağabeyleri, amcaları olarak onlara sahip çıkacağız. Geride kalanlara Allah sabır versin" diye konuştu.
DERBİ İÇİN OĞLUYLA İSTANBUL'A GİTMİŞTİ
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini 16 yaşındaki oğlu Gazi Yaşar ile birlikte izlemek için İstanbul'a giden ve karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 48 yaşındaki Gazi Gerçek Yaşar, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Jandarma Asteğmen olarak görev yaptığı dönemde 2003 yılında Bingöl'de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Gerçek Yaşar'ın gazi olduğu öğrenildi. Yaşar için Mut ilçesinde askeri tören düzenlendi. Tören için Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ile Beşiktaş Kulüp Başkanı Serdar Adalı'nın da çelenk gönderdiği görüldü.
Törende Yaşar'ın eşi Zehra Yaşar ile çocukları Gazi ve Zeren Yaşar, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba-oğulun birlikte izlediği derbi, aile için büyük bir acıya dönüştü.
Yaşar'ın cenazesi, Laalpaşa Camii'nde Mut İlçe Müftüsü Hasan Akcan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları eşliğinde Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenaze törenine Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Balcı, Barış Karagöz, Mehmet Aydın ve Volkan Akan'ın yanı sıra çevre illerdeki Fenerbahçe derneklerinin başkan ve üyeleri, Yaşar'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.