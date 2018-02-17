Afrin'deki Mehmetçik'e destek bu kez öğrencilerden geldi. Muğla’da ilkokul ve lise öğrencileri Türk askerine mektup yolladı, destek yürüyüşü düzenledi

Muğla’nın dört bir yanından öğrenciler, Afrin’de Vatan Savaşı veren Mehmetçiğe moral oldu.



Köyceğiz Dumlupınar İlkokulunda öğrenciler Mehmetçiğe kartpostal yolladı.



Mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar, kartpostala yazdıklarını büyük bir heyecanla okudu.



Minikler, kartpostalları elleriyle görevliye teslim etti.



Köyceğiz Yüksekkum Anadolu Lisesi öğrencileri de Mehmetçiğe moral mektubu kaleme aldı.



Etkinlikte Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ konuştu.



Mektupları teslim alan görevli komutan gençlerle gurur duyduğunu söyledi.



Bir başka destek de Marmaris’ten geldi. 4 bin liseli öğrencisi Mehmetçik için yürüdü.



Dev Türk Bayrağının açıldığı yürüyüşte destek sloganları atıldı.



HABER: ANIL HANÇERLİ

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