Öğrencilere ‘selefi yemini' ettirildi: MEB’den o görüntülere soruşturma

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilere “selefi yemini” okutulmasına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda çekilen görüntülere ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 23 Şubat’ta çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi.

Yapılan ilk incelemede videonun okul idaresinin bilgisi dahilinde çekildiği ve okulun sosyal medya hesabında paylaşıldığı, kamuoyunda oluşan hassasiyetin ardından söz konusu paylaşımın kaldırıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, Müdürlüğümüzce müfettiş görevlendirilmiştir. Yürütülen inceleme ve soruşturma süreçleri sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli idari işlemler mevzuat çerçevesinde tesis edilecektir."

NE OLMUŞTU?

El Kaide ve DEAŞ bağlantılarıyla yargılanıp tahliye edilen selefi lider Halis Bayancuk’un cemaati tarafından İstanbul’daki bir ortaokulda öğrencilere yemin okutulduğu görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Öğrencilere okutulan yeminde şu ifadeler yer alıyordu:

“Rabbimiz Allah, - Önderimiz Muhammed (sav), - Gündemimiz Vahiy, - Davetimiz Tevhid ve Sünnet, - Mücadelemiz Şirk, Bidat ve Masiyetedir. - Korkumuz Günahlarımız, - Ümidimiz İlahi Rahmettir. - Dileğimiz; Sıddık, Şehit ve Salihlerden Olmaktır.”

Görüntüler cemaatin sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşılmıştı:

“Bu tablo, yalnızca bir slogan paylaşımı değil; yıllardır büyük bir sabır ve kararlılıkla sürdürülen davet çalışmalarının toplumun en kılcal damarlarına kadar ulaştığının en somut nişanesidir.”

