Öğrencinin 160 Bin Lirasını Dolandırdılar

Yine "savcıyız" diyerek bir kişiyi daha kandırdılar ve parasını çaldılar.



Olay Kütahya'da yaşandı. Dolandırıcılar, F.Y'yi telefonla arayıp kendilerini savcı olarak tanıttı.



Kişiler 15 yaşındaki lise öğrencisine adının suça karıştığı yalanını söylediler. F.Y'ye suçluların yakalanması için evde bulunan altınları bozdurup kendilerine göndermesini istediler.

F.Y, evde kimsenin bulunmadığı sırada ailesine ait altınları alıp kuyumcular çarşısına giderek ziynet eşyalarını iki dükkanda 160 bin liraya bozdurdu.



F.Y'nin parayı ailesine göndereceğini söyleyerek yardım istemesi üzerine, kuyumculardan birinin telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından para dolandırıcılara aktarıldı.



Evine gelince dolandırıldığını anlayan lise öğrencisi olayı ailesine anlattı. Dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı.