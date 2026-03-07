Öğretmen Fatma Nur Çelik cinayetinde iki isim görevden uzaklaştırıldı

Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in görev yaptığı okulda hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada iki yönetici hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ile Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Polat, yürütülen idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucu öğretmen Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybetmesi üzerine olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Çekmeköy’deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), 2 Mart’ta öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K’yi (15) bıçakla yaraladı.

Yaralanan öğretmenlerden Fatma Nur Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan F.S.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.