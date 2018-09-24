Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ana sınıfındaki öğretmeninin yazdığı mektup herkesi duygulandırdı

Kağızman ilçesi Paslı Köyü Esin Çağdaş İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören ve ölü bulunan Sedanur Güzel'in oturduğu sırasına, fotoğraflarının yanı sıra bir de mektup bırakıldı.



Sedanur'un ana sınıfı öğretmeni Melek Akalın tarafından kaleme alınan mektup, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Mektubu okuyan Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, yoğun duygular yaşadı.

Melek Akalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sedanur Güzel ile 3 yıl önce tanıştığını ifade ederek, "Sedanur'un ilk okul anıları benimleydi. Okul deneyimleri, okula alışamayışı, korkuları hep benimleydi." dedi.



Minik öğrencilerinin ölümüyle yasa boğulduklarını belirten Akalın, "Sedanur benim ilk öğrencilerimdendi, benim için ayrı bir yeri vardı. Böyle bir durumda kalmak istemezdik. Keşke dünyada hiç bir çocuk ölümün yanından dahi geçmese. Ama Sedanur böyle bir şey yaşadı, cahilce katledildi, bu konu üzerinde başka bir şey söylenemiyor." diye konuştu.



"Sedanur hemşire olmak istiyordu"



Akalın, Sedanur'un okuldaki hallerini anlatarak, şunları söyledi:



"Sedanur hareketli oyunları çok severdi. Geçen yıl geçirdiği trafik kazasına kadar çok hareketliydi. Kaydıraktan kaymak onun için büyük bir zevkti. Sedanur kazadan sonra hastanede kaldığı sürede hemşiresi ona çok iyi davranmış ve oyuncak hediye etmiş. Sedanur da hemşire olmak istiyordu, hemşire ve doktorlara ayrı bir ilgisi vardı ama ne yazık ki olamadı."



"İnsanlık öldü kızım"



Sedanur'un öğretmeni Melek Akalın, mektubunda şu ifadelere yer verdi:



"Sedanur'um, ilk defa söylediklerimi dinlemeyeceksin biliyorum. Oysa o yumuk yumuk minicik ellerini çenene koyup gözlerini gözlerime dikip anlattıklarımı dinlemeni ne çok isterdim. İnsanlık öldü kızım, insanlık senle birlikte o taşların altında can verdi, seninle birlikte tabuta konuldu, seninle birlikte mezarlıkta gömüldü canım kızım.



Canım kızım, bir gün hepimiz yanına cennete geleceğiz ve her ne istersen birlikte neşe içinde oynayacağız, buna inan yavrum. O vakit gelinceye kadar saklambaç oynamaya ne dersin? Sen cennete saklan, dur ben dünyada seni arayayım. Zaman zaman bulamıyorum diye kıkırdama seslerini duyayım. Sonra yeniden saklan, ben dünyadaki tüm çocukların gülümsemesini sana benzetip oynayayım, olur mu canım kızım."



Olay



Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel kaybolmuştu. Köylülerle kırsalda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan aile, durumu jandarmaya bildirmişti. JAK timleri, AFAD ekipleri ve UMKE görevlileri Güzel'in bulunması için arama çalışması başlatmış, aramalar sonucu Güzel'in cesedi, köyün 1 kilometre uzağında üzeri taşlarla kaplanmış vaziyette bulunmuştu.

