Öğretmenler için mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor! İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazeret durumlarına bağlı yer değişikliği başvurularını almak için tarihleri açıkladı. Öğretmenler, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu gibi sebeplerle yer değiştirme talebinde bulunabilecekler.

BAŞVURULAR İKİ AŞAMALI OLARAK ALINACAK

Başvurular iki aşamalı olarak yapılacak. İlk aşamada, 30 Aralık 2024 ile 8 Ocak 2025 tarihleri arasında öğretmenler, belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında eğitim kurumu tercihlerinde bulunacak.

Öğretmenlerin mazeretli yer değiştirme başvurularında görev süreleri 28 Şubat 2025 tarihi esas alınarak hesaplanacak. Yer değişikliği başvurularının sonuçları ise 16 Ocak 2025’te açıklanacak.

AYRILMA İŞLEMLERİ BAŞLANGICI 17 OCAK

Yer değişikliği başvurusu sonucu ataması yapılan öğretmenlerin ayrılma işlemleri ise 17 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.