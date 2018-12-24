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Öğretmenlere ByLock operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı tespit edilen 14 öğretmenden 11'i gözaltına alındı.

Öğretmenlere ByLock operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre,  Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 14 öğretmen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 11'ini gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri için emniyete getirildiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #bylock #öğretmen
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