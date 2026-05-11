Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor? Tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecine dair tüm teknik detayları ve takvimi paylaştı
Kadrolu öğretmenler için kritik eşik geçiliyor. Yer değiştirme şartlarından tercih sınırlarına kadar merak edilen her şey netlik kazandı.
Başvuru süreci nasıl işleyecek, kimler başvuru yapabilecek? İşte adım adım tayin rehberi ve beklenen o tarihler...
40 TERCİH HAKKI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre, yer değiştirme işlemleri öğretmenlerin şahsi tercihleri, ilan edilen kontenjan listeleri ve hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yürütülecek.
Süreç, herhangi bir fiziksel başvuru gerektirmeksizin tamamen elektronik ortam üzerinden tamamlanacak. Öğretmenler, gitmek istedikleri illerdeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 tercih yapma hakkına sahip olacak.
Atama işlemlerinde temel kriter, ilan edilen kontenjanlar dahilinde hizmet puanı üstünlüğü olacak. Hizmet puanlarının hesaplanmasında, başvurunun son günü olan 20 Mayıs tarihi esas alınacak.
ŞARTLAR NETLEŞTİ
Bakanlık, yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerde 31 Aralık itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı arıyor.
Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen personelin durumu da netliğe kavuştu. Bu gruptaki öğretmenlerin, 31 Aralık itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmaları gerekiyor. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem üzerinden değerlendirmeye alınmayacak.
İŞTE TARİHLER
Sürecin en merak edilen ve galerimizin sonunda yer alan kritik tarihleri ise şöyle:
Başvuru Başlangıç ve Bitiş: 14 - 20 Mayıs (Saat 16.00’ya kadar)
Sonuçların İlanı: 22 Mayıs 2026
Atama sonuçları, belirtilen tarihte "personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacak.