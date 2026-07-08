Oğuz Murat Aci davasında ilk duruşma! "'Yavaş git' dedik, bizi dinlemedi"

Kazayı arkadaki araçtan takip eden tanık M.E.Y. ise ifadelerinde şu bilgileri verdi:''Timur, benim çok yakın olmasa da arkadaşım. Olay günü bir sitede arkadaşlarımla beraberdim. Otururken Timur ve arkadasları da oradalardı. Arkadaşım, Timur'un olduğu gruptan bir kişiden bizi eve bırakmasını istedi. 2 arkadaşım, Timur'un kullandığı arabaya bindi. Ben de, arkalarında başka bir arabaya bindim. İlk olarak benzin aldık. Daha sonra, Kemerburgaz civarında ormanlık alana geçiyorduk gezmek için. Biz arkadayken, Timur'un kullandığı araç bizi geçti. Timur, o yola göre hızlı gidiyordu. Sonra bir anda biz viraj alırken fren sesi duyduk. Araba kaydı ve su kanalına düştü. İlk başta kendi başlarına kaza yaptılar sandım. Birilerine çarptıklarını sonradan gördük. Kazadan sonra Timur'un ne yaptığını hatırlamıyorum. Yol karanlıktı, kaza anına kadar o yolda başka araç görmedik. Yolda daha önce ATV ya da benzeri başka araç görmedik. Timur'un alkol kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Kazadan sonra Timur yaralıların başına gitti ve baktı. Kazadan 10-15 dakika sonra diğer araçların yanına gittik. Ben olay yerinde 30-40 dakika bekledim. Olay yerine itfaiye, polis ve sivil araç geldi ''