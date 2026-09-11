Oğuz Murat Aci davasında yeni gelişme! Sanık avukatı tazminat için anlaşma istedi

Bir diğer tanık Süleyman Keçici de orman yolunda yakıt aldıktan sonra aracının arızalandığını, bu sırada Oğuz Murat Aci'nin karanlık ormanda gelen araçlara fark ettirmek amacıyla kendi aracını çevirdiğini anlattı. Keçici ifadesinde şu detayları paylaştı: "Biz aracı tamir etmeye çalıştık. Orman karanlıktı, rahmetli Oğuz Murat Aci aracını çevirdi, gelen araçlara ışık olsun, fark etsinler diye. Kaza öncesinde bir iki araç yanımızdan geçmişti. Onlar ışığı gördüğü için yavaşlamış, hatta bir araç durup yardım etmek istemişti. O araç geçtikten sonra virajda bir araç görmemizle, bize çarpmaları bir oldu. Kaza sırasında bayılmışım, uçurumun biraz aşağısına düşmüşüm. Kendi çabamla dışarı çıktım. İbrahim Gümüş isimli arkadaşım yanıma geldi. Tahsin isimli arkadaşımız bir arabanın altındaydı. Tahsin'i çıkardıktan sonra Oğuz'un ortalıkta olmadığını fark ettim. Benim düştüğüm yere baktım, benim düştüğüm yerin yakınında Aci yan yatıyordu. Sonra sağlık ekipleri geldi."