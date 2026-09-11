Oğuz Murat Aci davasında yeni gelişme! Sanık avukatı tazminat için anlaşma istedi
Davanın görüldüğü duruşmada sanık avukatı, hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşiyle tazminat konusunda anlaşmaya vardıklarını, diğer müştekilerle de benzer bir anlaşma yapmak istediklerini açıkladı.
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde yaşanan ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazaya ilişkin dava, Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Kazanın sanığı, olay tarihinde 17 yaşında olan ve ehliyeti bulunmayan Timur Cihantimur'du. Cihantimur'un kullandığı araç, yol kenarında arızalanan ve park halinde bekleyen 3 adet ATV tipi araca çarpmıştı.
Duruşmaya, hakkındaki iade süreci henüz sonuçlanmadığı için ABD'de tutuklu bulunan sanık Cihantimur katılmadı. Müştekiler Özer ve Pervin Aci ile tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu. Bu celsede, kaza anına tanıklık eden kişilerin ifadelerine başvuruldu.
TANIKLAR O GECEYİ ANLATTI
Tanık sıfatıyla dinlenen Hasan Topal, olay gecesi Oğuz Murat Aci'nin de aralarında bulunduğu 5 araçlık bir konvoyla yola çıktıklarını aktardı. Topal, kazanın öncesini şöyle özetledi: "Yola çıktıktan sonra Kemerburgaz sapağında benzin aldık. Süleyman Keçici arkadaşımızın aracı arızalandı. Biz, Oğuz abinin aracının yönünü değiştirerek, ışıklarını yaktık, karşıdan gelen aracın bizi fark etmesi için. Tam arızayı giderdikten sonra fren ve kayma sesi duydum. O darbeyle ben kendimi kaybettim. Yerde yattığımı hatırlıyorum. O andan sonrasını tam hatırlamıyorum."
Bir diğer tanık Süleyman Keçici de orman yolunda yakıt aldıktan sonra aracının arızalandığını, bu sırada Oğuz Murat Aci'nin karanlık ormanda gelen araçlara fark ettirmek amacıyla kendi aracını çevirdiğini anlattı. Keçici ifadesinde şu detayları paylaştı: "Biz aracı tamir etmeye çalıştık. Orman karanlıktı, rahmetli Oğuz Murat Aci aracını çevirdi, gelen araçlara ışık olsun, fark etsinler diye. Kaza öncesinde bir iki araç yanımızdan geçmişti. Onlar ışığı gördüğü için yavaşlamış, hatta bir araç durup yardım etmek istemişti. O araç geçtikten sonra virajda bir araç görmemizle, bize çarpmaları bir oldu. Kaza sırasında bayılmışım, uçurumun biraz aşağısına düşmüşüm. Kendi çabamla dışarı çıktım. İbrahim Gümüş isimli arkadaşım yanıma geldi. Tahsin isimli arkadaşımız bir arabanın altındaydı. Tahsin'i çıkardıktan sonra Oğuz'un ortalıkta olmadığını fark ettim. Benim düştüğüm yere baktım, benim düştüğüm yerin yakınında Aci yan yatıyordu. Sonra sağlık ekipleri geldi."
Müşteki Pervin Aci, tanık Keçici'ye kaza sonrası yaşananlara dair bir soru yöneltti: "Siz, bir bayana, 'beni çıkarır mısınız' demişsiniz, bayan ise 'benim ayaklarıma diken batar' demiş. Bu ifadeniz doğru mu?" Keçici bu soruya, "Ben hatırladığım her şeyi anlattım. Böyle bir beyanım ifadelerimde yok. Böyle bir şey yaşanmadı" yanıtını verdi.
HIZ SORUSUNA "2 SANİYE" CEVABI
Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı, tanığa aracın dönemece girmesiyle müştekilere çarpması arasında geçen süreyi sordu. Keçici bu soruya, "2 saniye içerisinde yaşandı her şey. Ben en başta 120-130 kilometre hızla geldiğini düşünüyorum" cevabını verdi.
Sanık avukatları savunmalarında, tanık ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğunu ve kazada müştekilerin de kusurlu olduğunu öne sürerek, olaya ilişkin ek bir rapor alınmasını talep etti.
Bu arada sanık Timur Cihantimur'un avukatı, hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşiyle tazminat karşılığında anlaşmaya vardıklarını belirtti. Avukat, diğer müştekilerle de benzer şekilde belirli bir tazminat karşılığında anlaşma yoluna gitmek istediklerini sözlerine ekledi.
Duruşmada mahkeme başkanı, kazaya dair yeni bir rapor alındığını ve bu raporda kaza ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu rapor dava dosyasına eklendi.
Rapora ilişkin görüşü sorulan müşteki baba Özer Aci, "Rapora katılıyorum, kaza ile ölüm arasında bağ vardır. Kazanın olduğu yerden defalarca geçtim. O yol maksimim 90 kilometre hızla gidilebilir bir yer" dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme, ara kararında sanık Timur Cihantimur hakkındaki iade sürecinin sonuçlanmasının beklenmesine ve dosyadaki eksik hususların tamamlanmasına karar verdi. Bu doğrultuda duruşma 2 Aralık tarihine ertelendi.