Oğuz Murat Aci davasında yeni gelişme: Timur Cihantimur hakim karşısına çıkıyor...
Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya karışıp ABD'ye kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un yargılanacağı tarih netleşti.
Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi kabul ederek tensip zaptını hazırladı.
Mahkeme tarafından düzenlenen zabıt evrakında, sanığın eylem tarihinden sonra yurt dışına kaçtığı ve yabancı ülkede bir süre gözaltında tutuklu kaldığı belirtilerek tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Ayrıca yargılama aşamasında tanıkların dinlenilmesine karar verildi. Sanık hakkında kırmızı bülten talepnamesi düzenlenmiş olup, halihazırda ABD'den iade süreci bekleniyor.
ABD'de devam eden iade işlemlerinin tamamlanması ve sanığın Türkiye'ye getirilmesi halinde Timur Cihantimur, 8 Temmuz günü saat 13.30'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Tamamlanan soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamede sanığın, olay tarihinde 17 yaşında olduğu da dikkate alınarak 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
NE OLMUŞTU?
Olay, 1 Mart 2024 tarihinde Eyüpsultan'da meydana geldi. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarptı.
Kaza sonucunda 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, kaza mahallinde bulunan diğer kişiler ise yaralandı.
Kazanın ardından Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından kaza yerinden uzaklaştırıldı.
İddiaya göre sanık, aralarında baba Bülent Cihantimur'un da bulunduğu kişilerin iş birliği halinde kaza yerinden kaçırıldı ve ilerleyen zamanda yurt dışına çıkarıldı.