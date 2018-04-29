Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “Oğuz Tansel Halkbilim Ödül Töreni" Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapıldı. Tansel'in oğlu Ülkü Tansel tarafından takdim edilen ödüle “Sözlü kültürden yazılı kültüre hatırlama ve bellek” dosyasıyla Dr. Emir İlhan layık görüldü.

İlki 2009’da verilmeye başlanan “Oğuz Tansel Halkbilim Ödülü"nün 2018 yılındaki sahibi belli oldu.Tansel’in oğlu Ülkü Tansel tarafından takdim edilen ödüle “Sözlü kültürden yazılı kültüre hatırlama ve bellek” dosyasıyla Dr. Emir İlhan layık görüldü.Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki törenin sunuculuğunu Tiyatro Sanatçısı Gülsen Tuncer yaptı. Törende, ünlü şair ve halkbilimci Oğuz Tansel'in hayatını anlatan "Oğuz Tansel’e güzelleme” filmi izletildi.Etkinliğe eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç ile çok sayıda yurttaş katıldı.1915’te doğup 1994'te vefat eden Oğuz Tansel, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okudu.Toplumsal gerçekçi yazarlar arasında yer alan Tansel, şiirlerinde sevgi, kardeşlik, özgürlük, barış ve eşitlik temalarını işledi. Tansel, Varlık, Yelken, Aydınlık, Yeditepe, Kaynak, Dost, Güney, Türk Sanatı, Kıyı ile Türk Dili dergilerinde yayımladığı şiir ve yazılarıyla tanındı.