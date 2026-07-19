Oğuzhan Uğur emniyette her şeyi anlattı! İşte ifadesi

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade veren Uğur; TCK 220, TCK 158 ve TCK 282 kapsamındaki suçlamaları reddederek, hesap hareketlerinin tamamen kendi ticari işleyişine ait olduğunu ve Ahbap Derneği ile uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını savundu.

DEPREM DÖNEMİNDEKİ YAYINLAR VE 60 MİLYON TL'LİK TAHMİN

Deprem dönemindeki sosyal medya paylaşımları ve yardım faaliyetleri sorulan Oğuzhan Uğur, deprem günü İstanbul'da iletişim imkanlarının güçlü olması sebebiyle yardım organizasyonlarına destek vermeye çalıştıklarını anlattı. Haluk Levent'in daveti üzerine Hatay'a giderek röportajlar yaptıklarını, ardından İstanbul'a dönüp yardım yayınları gerçekleştirdiklerini belirten Uğur, bu yayınların alt bantlarında hem AFAD hem de Ahbap Derneği'nin teyitli IBAN numaralarını paylaştıklarını söyledi.

Röportajlardaki "para topluyoruz" ifadelerinin yanlış anlaşıldığını savunan Uğur, "Aktardığımız şey para değil bilgidir." dedi. Deprem döneminde Ahbap, AFAD ve Kızılay'a yaklaşık 60 milyon TL civarında bağış yapılmış olabileceğini tahmin ettiklerini dile getiren Uğur, bu rakamın kendilerini arayan kişilerin beyanlarına dayandığını ve paraların amaç dışı kullanıldığına dair bir usulsüzlüğe şahit olmadığını ekledi. Haluk Levent dışında Ahbap'tan kimseyi tanımadığını belirten Uğur, Levent ile 2023'ten sonra yüz yüze gelmediklerini, 2024 ve 2025 yıllarında ise kendisini sadece şarkı ve genel konular için 3 kez aradığını ifade etti.

ŞİRKET YAPILANMASI VE MİLYONLUK HESAP HAREKETLERİ SORULDU

İfadede Uğur'a, Babala TV, Babalayka Film ve Osis Yapım hattındaki şirket yapılanması ile milyonlarca liralık para transferleri de yöneltildi. Babala TV'de SGK'lı çalıştığını, şirketin annesinin üzerine kayıtlı olduğunu ve YouTube gelirlerinin 2021'den beri ortaklar arasında pay edildiğini söyleyen Uğur, şüpheli bulunan mali hareketlere şu açıklamaları getirdi:

25 Milyon TL'lik Villa Transferi: 5 Ocak 2024 tarihinde Emin Altuğ Özkan'a gönderilen 25 milyon TL ve Çekmeköy Ömerli'deki River Oak Villaları'ndan alınan taşınmaz için Gain Medya Grubu ile yapılan 30 milyon TL'lik program anlaşmasını adres gösterdi. İlk ödemeyi yüksek talep ettiklerini, evin krediyle alındığını ve ödemelerin sürdüğünü belirtti.

6,5 Milyon TL Nakit ve Avans İadesi: 1 Kasım 2024'te kendisinin ve Tuğrul Uğur'un hesaplarına yatırılan, kısa süre sonra Babala TV'ye "avans iadesi" olarak aktarılan 6,5 milyon TL'nin ev tadilatı, vergi borçları ve çalışan maaşları için alınan borç para olduğunu savundu.

9 Milyon 700 Bin TL'lik Araç Ödemesi: Muammed Emre Gökmen'e araç alımı açıklamasıyla yapılan transferin, isim yanlışlığı nedeniyle banka tarafından iki kez iade edildiğini, üç kez tekrarlanan işlemin yapay hacim oluşturduğunu ancak paranın suç teşkil etmeyen tek bir 9 milyon 700 bin TL olduğunu beyan etti.

AVUKATLARINDAN GECE ARAMASI VE DELİL İTİRAZI

Oğuzhan Uğur'un müdafi avukatları ise ifade tutanağında ortak bir beyanda bulunarak hukuki itirazlarını sundular. Müvekkillerinin ev ve ofisinde gece arama yapılmasını gerektirecek somut koşulların ortaya konulmadığını belirten avukatlar, el konulan dijital materyallerde hukuka aykırılıklar bulunduğunu ve bu yolla elde edilecek delillerin geçersiz sayılması gerektiğini iddia etti. Şahsi ve şirket hesap kayıtlarının resmi belgelerle incelendiğinde suçsuzluğu ortaya koyacağını savunan avukatlar, Uğur'un serbest bırakılmasını ve hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.