Oğuzhan Uğur hakkında yeni gelişme! Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada savcılık işlemleri tamamlanan 10 şüpheliden 9'u tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Oğuzhan Uğur hakkında yeni gelişme! Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin savcılık makamındaki işlemleri sona erdi. Alınan ifadelerin ardından savcılık, şüphelilerin hukuki durumlarına ilişkin kararını vererek dosyayı Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi.

9 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık değerlendirmesi sonucunda şüphelilerden Oğuzhan Uğur, Ersin Gökhan, Muharrem Karataş, Gülgün Öztürk, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Suzan Düşküner Mintaş, Fatih Eke ve Emir Taşar hakkında tutuklama kararı verilmesi istendi. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen sevk yazısında, dosyada yer alan suçlamalar da netleşti. Oğuzhan Uğur'un, "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamaları çerçevesinde tutuklanması talep ediliyor. Hakimlik, yapılacak değerlendirmenin ardından şüphelilerin tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verecek.

Başsavcılığın mahkemeye sunduğu sevk yazısında, şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli şüphe uyandıran olguların dosyada yer aldığı belirtildi. Suçların vasfı, mahiyeti ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak kanunda öngörülen cezanın üst sınırı hatırlatıldı. Bu yasal gerekçelerle, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100 ve devamı maddeleri uyarınca 9 şüphelinin cezaevine gönderilmesi yönündeki talep hakimliğe iletildi.

BİR ŞÜPHELİYE İMZA ŞARTI VE YURT DIŞI YASAĞI TALEBİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10'uncu şüpheli Özgür Ömer Güner'in durumu ise farklı bir hukuki prosedürle ele alındı. Güner, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla karşı karşıya kalmasına rağmen savcılık bu isim için tutuklama yerine adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi. Hakimliğe gönderilen yazıda, Özgür Ömer Güner hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulması ve belirlenen yerlere düzenli olarak başvurarak imza atma yükümlülüğünün getirilmesi talep edildi.

AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" ve yeni anayasa mesajı: Leyla Şahin Usta'dan kritik açıklamalarAK Parti'den "Terörsüz Türkiye" ve yeni anayasa mesajı: Leyla Şahin Usta'dan kritik açıklamalarGündem
İstanbul'a 36 derece uyarısı! O saatlerde sakın dışarı çıkmayınİstanbul'a 36 derece uyarısı! O saatlerde sakın dışarı çıkmayınYurt
oğuzhan uğur
Günün Manşetleri
Leyla Şahin Usta'dan kritik açıklamalar
O saatlerde sakın dışarı çıkmayın
Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltında
Polis, Katip ve Avukatlar gözaltında
Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı!
Konferansı sonuç bildirgesi
"NATO Üyeliğiyle Denge Siyaseti Yürütülemez"
"ABD Hegemonyası Çöküyor, Üslerinizi Geri Çekin!"
Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem!
Avrasya Cephesi ve Çok Kutuplu Dünya!
Çok Okunanlar
4 Milyon 400 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 4 Milyon 400 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Haftanın ilk günü pompa alev aldı! Haftanın ilk günü pompa alev aldı!
20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? 20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?
Meteoroloji 20 Temmuz 2026 hava durumu raporunu açıkladı! Meteoroloji 20 Temmuz 2026 hava durumu raporunu açıkladı!
5.2 büyüklüğünde deprem! Sabah saatlerinde beşik gibi sallandı 5.2 büyüklüğünde deprem! Sabah saatlerinde beşik gibi sallandı