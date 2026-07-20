Oğuzhan Uğur hakkında yeni gelişme! Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin savcılık makamındaki işlemleri sona erdi. Alınan ifadelerin ardından savcılık, şüphelilerin hukuki durumlarına ilişkin kararını vererek dosyayı Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi.

9 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık değerlendirmesi sonucunda şüphelilerden Oğuzhan Uğur, Ersin Gökhan, Muharrem Karataş, Gülgün Öztürk, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Suzan Düşküner Mintaş, Fatih Eke ve Emir Taşar hakkında tutuklama kararı verilmesi istendi. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen sevk yazısında, dosyada yer alan suçlamalar da netleşti. Oğuzhan Uğur'un, "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamaları çerçevesinde tutuklanması talep ediliyor. Hakimlik, yapılacak değerlendirmenin ardından şüphelilerin tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verecek.

Başsavcılığın mahkemeye sunduğu sevk yazısında, şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli şüphe uyandıran olguların dosyada yer aldığı belirtildi. Suçların vasfı, mahiyeti ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak kanunda öngörülen cezanın üst sınırı hatırlatıldı. Bu yasal gerekçelerle, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100 ve devamı maddeleri uyarınca 9 şüphelinin cezaevine gönderilmesi yönündeki talep hakimliğe iletildi.

BİR ŞÜPHELİYE İMZA ŞARTI VE YURT DIŞI YASAĞI TALEBİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10'uncu şüpheli Özgür Ömer Güner'in durumu ise farklı bir hukuki prosedürle ele alındı. Güner, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla karşı karşıya kalmasına rağmen savcılık bu isim için tutuklama yerine adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi. Hakimliğe gönderilen yazıda, Özgür Ömer Güner hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulması ve belirlenen yerlere düzenli olarak başvurarak imza atma yükümlülüğünün getirilmesi talep edildi.