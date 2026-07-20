Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi ortaya çıktı!

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un savcılıktaki ifade süreci tamamlandı. "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uğur hakkında savcılık tutuklama talep etti. Dosyaya giren savcılık ifadesinde, 2023 yılındaki Kahramanmaraş depremleri döneminde yürütülen yardım faaliyetleri ilk sırada yer aldı.

Uğur, yurt dışından gelen bağış taleplerine karşı kendi ekiplerinin nasıl bir yol izlediğini savcıya şu sözlerle aktardı: "2023 deprem döneminde yurtdışından bağış yapmak isteyenleri özellikle AFAD'a yönlendiriyorduk. Zira gönderilecek paraların yasa dışı vb. olabileceği ihtimalini gözetiyorduk. Kendi şirketlerimiz veya şahsi hesaplarımız üzerinden herhangi bir bağış toplamadık. Bunun yasal olmadığını biliyorduk"

"BİZZAT YAŞAYINCA İLETİŞİMİ KESTİM"

Depremin hemen ardından Hatay'a giden Uğur, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ile bölgedeki çalışma pratiğini detaylandırdı. Derneğin mali yapısı ve bağışların kullanımına dair herhangi bir bilgisi olmadığını belirten Uğur, "Depremin yaşandığı günden hemen sonra Hatay'a gitmişsem de Haluk Levent ile yakın bir çalışma içerisinde bulunmadım. Kendisinin mali açıdan ne gibi tasarruflarda bulunduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla derneğe yapılan bağışların amacı dışında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin herhangi bir şüphe duymadım" ifadelerini kullandı.

Sorguda Haluk Levent ile iletişimini neden kestiği yönündeki soruları da yanıtlayan Uğur, bir gazeteci meslektaşıyla yaptığı görüşmeyi sürece dahil etti. O dönem kamuoyundaki Haluk Levent algısına dikkat çekerek şunları söyledi: "Gazeteci arkadaşım Cansu Şimşek beni aradı. Kendisi Haluk Levent ile ilgili çeşitli şüpheleri bulunduğunu, süreçten rahatsız olduğunu ve konunun üzerine gidebilmek için belge aradığını söyledi. O dönemde Haluk Levent açıkçası yardımsever ve bir nevi 'kahraman' olarak görülen bir insandı. Herhangi bir belge olmaksızın konunun üzerine gitmek mümkün değildi. Ben de kendisine bir süredir Haluk Levent ile görüşmediğimi söyledim ve açıkçası beklemeye başladık. Benim için esas kırılma noktası, gazeteci arkadaşımdan duyduğum hususlarla ilgiliydi. Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duymaktaydım. Ancak benzer bir durumu bizzat kendim yaşayınca kendisiyle iletişimimi kestim. Bu, Haluk Levent ile aramızdaki kişisel bir konuydu"

45 MİLYON LİRALIK DEV TRANSFERİN PERDE ARKASI

Uğur'a, hesabına çeşitli parçalar halinde gelen 45 milyon liralık ödemelerin kaynağı soruldu. Bu tutarın ticari faaliyetlerinden kaynaklandığını savunan Uğur, "Babala TV şirketine, Gain Medya Anonim Şirketi tarafından çeşitli parçalar halinde toplam 45 milyon TL tutarındaki ödemeler, 'PİNÇ' ve 'Mevzular Açık Mikrofon' isimli programların hakedişlerine ilişkindir" dedi.

Bilirkişi raporunda yer alan ve Emin Altuğ Özkan'a yapılan 25 milyon liralık ödeme de ifadenin bir diğer başlığıydı. Uğur, bu ödemenin Çekmeköy Ömerli'de alınan bir taşınmazla ilgili olduğunu belirtti ve rapordaki bakiye tespitine karşı çıktı:"Biz Gain Medya ile yaptığımız anlaşma kapsamında yaklaşık 13 milyon TL tutarında peşin ödeme aldık. Devamında, kalan kısmı karşılamak amacıyla kredi çektik ve Çekmeköy Ömerli'deki taşınmazı şahıslarımız adına alamadığımız için Babala TV adına satın alabildik. Yeterli hesap bakiyesi olmadığı yönündeki bilirkişi tespiti doğru değildir"

Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Oğuzhan Uğur'un adliyedeki işlemleri devam ediyor.