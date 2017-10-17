OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Beşinci kez uzatılan Olağanüstü hal 19 Ekim Perşembe saat 01.00’dan geçerli olmak üzere 19 Ocak gece yarısına kadar devam edecek.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ülke genelinde ilan edilen Olağanüstü Hal, Meclis’te tartışmalı oturumda beşinci kez uzatıldı.



Bu kararla OHAL uygulaması, 19 Ekim Perşembe saat 01.00’den geçerli olmak üzere 19 Ocak gece yarısına kadar sürecek, OHAL toplamda en az 18 ay devam etmiş olacak.



Meclis’te AKP ile CHP arasında tartışma da yaşandı. Vekiller birbirlerini FETÖ’cü olmakla suçladı.



Dağ’a yanıt CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan’dan geldi. Özcan, “Fetullah Hoca Efendi’ diye yalvar yakardınız. Demek ki ByLock’çusun sen” ifadesini kullandı. CHP’li Sezgin Tanrıkulu da tartışmaya girince, AKP’li Dağ, “Sezgin bey sen de aynısın hiç karıştırma” diye konuştu. Tanrıkulu’nun yanıtı da “Sen de aynısın” oldu.



Tartışma CHP Grup başkanvekili Özgür Özel’in kürsüye çıkmasının ardından alevlendi.



Dağ bu sözler üzerine CHP sıralarına doğru yürüdü, gruplar arasında arbede yaşandı. İdari amirlerin araya girmesiyle kavga önlendi.



FETÖ’cü suçlamalarına Başbakan Yardımcısı Bozdağ da katıldı.





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