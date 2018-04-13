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OHAL 7. kez uzatılacak

Amerika destekli 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL, 7’inci kez uzatılacak. Milli Güvenlik Kurulunda alınacak tavsiye kararı Bakanlar Kurulu’na sunulacak. Ardından da 19 Nisan’da süresi bitecek OHAL’in uzatılması kararı 18 Nisan’da Meclis gündemine gelecek.

OHAL 7. kez uzatılacak

19 Nisan’da süresi bitecek OHAL 3 ay süreyle bir kez daha uzatılacak.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplanacak. Toplantıda OHAL’in 7’inci kez uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı alınacak. Tavsiye kararı, yine Erdoğan başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulunda değerlendirilecek ve Meclis’e gönderilecek. Ardından Başbakanlık tezkeresi Meclis Genel Kurulunda 18 Nisan’da oylanacak.

OHAL’in uzatılması, Başbakan Binali Yıldırım’ın da gündemindeydi.

Yıldırım’ın Amerika’nın Suriye’ye saldırma hedefine de değindi.

Gölbaşı ilçesi Taşpınar Mahallesi'ndeki Hacı Veli-Hanım Erdem Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından konuşan Yıldırım, Astana ortaklığına da dikkat çekti.



ulusal.com.tr

Etiketler; #ohal
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